POL-EL: Lorup - Schweinestall in Brand geraten

Heede (ots) - Zwischen dem 5. Dezember und 10. Dezember kam es in Heede in der Von-Galen-Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurde eine Tür beschädigt, wobei die Täter jedoch nicht ins Gebäude gelangten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 ...

