Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Skoda parkte gegen 13:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Bad Berkaer Bahnhofstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, teilte ihr eine Zeugin mit, dass ein blauer Pkw mit einer weiblichen Fahrerin beim Ausparken seitlich mit dem Skoda kollidiert sei. Die Fahrerin hat daraufhin pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges merken konnte, wurde die Fahrerin schnell ermittelt. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, der Schaden am Pkw der Verursacherin beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell