LPI-J: Diesel gestohlen

Weimar (ots) - Auf der Landstraße von Buttelstedt in Reichtung Nermsdorf machte der Kunde eines Autohauses am 20.04.2023 gegen 10:40 Uhr eine Probe- fahrt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Gegen 22:20 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin aus Richtung Göttern kommend in Richtung Bucha. Ca. 1 Kilometer nach dem Ortsausgang Göttern sprang plötzlich ...

