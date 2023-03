Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kellertüren aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend;

Tatzeit: zwischen 24.03.2023, 23.00 Uhr, und 25.03.2023, 06.30 Uhr;

In mehrere Kellerräume eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt. Der oder die Täter hatten sich zunächst Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Westend verschafft. Im Inneren hebelten die Einbrecher schließlich die Türen zu zwei Kellerräumen auf und entwendeten verschiedene Gegenstände. In drei Fällen blieb es beim Versuch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell