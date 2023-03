POL-BOR: Bocholt - In Auto eingedrungen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Spork, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 23.03.2023, 18.00 Uhr, und 24.03.2023, 11.30 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Spork in ein Lokal eingebrochen. Die Täter entwendeten eine leere Spardose, alkoholische Getränke und zwei Pakete mit Wurst. Um in die Räume an der Dinxperloer Straße zu gelangen, hatten sich die Einbrecher mit Gewalt an einer Tür zu ...

