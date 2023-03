Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall - Pkw in Hauswand

Schöppingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.55 Uhr, befuhr ein Pkw die Steinfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der mit vier Personen besetzte Pkw in Höhe einer Fahrbahnverengung nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr in zwei Gärten Bäume, Sträucher und Garteneinrichtungen. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach. Anschließend schob er einen geparkten Pkw in eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hauswand so stark beschädigt, dass gegenwärtig geprüft wird, ob das Haus noch bewohnbar ist. Ein Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird gegenwärtig auf circa 200.000 Euro beziffert. Die Steinfurter Straße bleibt für die Dauer der Maßnahmen zwischen Metelener Straße und Berliner Straße gesperrt.

