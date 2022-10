Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Brennende Mülltonne

Unbekannte haben am Freitagaben, 19:30 Uhr, eine Mülltonne an der Bushaltestelle an der Parkstraße in Brand gesetzt. Durch eine vorbeikommende Zeugin konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden. Täterhinweise liegen nicht vor.

PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte Täter die Fensterscheibe eines blauen VW Golfs ein. Das Auto war in der Philippstraße abgeparkt. Die Täter nahmen die im Fahrzeug liegende Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld mit. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Bieten Sie insbesondere den potentiellen Dieben keine optischen Anreize.

Diebe in Umkleidekabine

Am Freitagmorgen, während des Sportunterrichtes (10 Uhr bis 10:50 Uhr), verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zur Sporthalle an der Eulenstraße und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld der Schüler und Schülerinnen. Täterhinweise liegen nicht vor.

