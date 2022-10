Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr zwei Eingangstüren einer Eisdiele am Bahnhofsplatz aufzuhebeln. Die Täter scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben und gelangten nicht ins Innere. Ebenfalls am Bahnhofsplatz versuchten Unbekannte zwischen Samstagmittag, 14:45 Uhr und Sonntagmorgen, 09:45 Uhr ein Fenster eines Friseursalons aufzuhebeln. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Poststraße versuchten Unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen, 11:30 Uhr und Sonntagmittag, 13:00 Uhr die Eingangstür einer Arztpraxis an der Poststraße aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte und sie gelangten nicht ins Innere.

