Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Flasche Wein am Bahnhof gestellt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Sonntag, 05.02.2023, einen Einbrecher vorläufig fest, nachdem er in eine Gaststätte an der Hagenbruchstraße eingebrochen war.

Der 23-jährige Mann aus Bückeburg hebelte gegen 03:30 Uhr den Hintereingang des Lokals auf und verschaffte sich somit Zugang zu den Lagerräumen im Keller. Von dort aus gelangte er in den Gastraum und den Tresenbereich.

Ein Mitarbeiter bemerkte am nächsten Morgen die Einbruchspuren und verständigte die Polizei. Anhand von Videoaufzeichnungen erhielten die Polizeibeamten eine genaue Täterbeschreibung und konnten den 23-Jährigen noch am Vormittag an der Herbert-Hinnendahl-Straße ausfindig machen.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann Aufbruchwerkzeug, Betäubungsmittel und ein Pfefferspray. Außerdem trug er eine Kiste, in der sich eine Flasche Weißwein und Schlüssel aus der Gastronomie befanden.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Anzeige wegen Einbruchs. Am Folgetag ordnete ein Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld die Untersuchungshaft an.

