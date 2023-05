Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw

Steinfurt (ots)

An der Kreuzung Anton-Wattendorff-Straße/Südring ist es am Montag (08.05.23) gegen 09.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr auf der Südstraße ortseinwärts. Nach derzeitigen Ermittlungsstand missachtete die Frau aus Steinfurt an der Kreuzung Anton-Wattendorff-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf.

Die 86-jährige Autofahrerin aus Steinfurt war mit ihrem Pkw auf der Anton-Wattendorff-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Es kam zur Kollision. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Pedelec-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

