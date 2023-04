Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230405 - 0403 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Festnahme eines "tänzelnden" Diebes

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (05.04.2023) tanzte ein 24-jähriger Taschendieb einen gleichaltrigen Mann im Bahnhofsgebiet an. Als der Geschädigte kurz darauf das Fehlen seines Portemonnaies bemerkte, war der Dieb bereits auf der Flucht. Polizeibeamte ließen später die Handschellen klicken.

Die zwei 24-jährigen Männer kamen gegen 0.20 Uhr in der Taunusstraße ins Gespräch. Im weiteren Verlauf gelang es dem späteren Beschuldigten, den Geschädigten in der Manier eines Taschendiebes anzutanzen und ihm währenddessen die Geldbörse aus der Hosentasche zu entwenden. Der Dieb flüchtete anschließend mit einem Rad in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte informierte eine herannahende Polizeistreife über die Tat. Anhand ihres guten Gespürs und der Personenbeschreibung lokalisierten die Beamte den Beschuldigten wenig später noch in der Nähe und nahmen ihn fest.

In der Folge führte sie der Festgenommene zu einem Versteck, in welchem er seine Beute angeblich deponiert hatte. Das Portemonnaie des Geschädigten war jedoch nicht aufzufinden und somit auch mehrere hundert Euro Bargeld weg.

Der wohnsitzlose Dieb wurde nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

