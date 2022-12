Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Mittwochvormittag mit einem vermutlich blauen Fahrzeug in Elztal-Dallau einen geparkten Renault eines 54-Jährigen. Der Mann hatte seinen Koleos zwischen 7.30 Uhr und 14.45 Uhr auf deinem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Dorfstraße abgestellt. In diesem Zeitraum streifte der oder die Unbekannte den Renault vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem oder ihrem Fahrzeug. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon und hinterließ blauen Lack und einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Fahrenbach: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Schaden von 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Mittwochmorgen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in Fahrenbach. Vor einer Apotheke in der Tannenstraße beschädigte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen geparkten Hyundai Tucson und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes war der Verursacher oder die Verursacherin vermutlich mit seinem oder ihremTraktor oder einem kleinen LKW unterwegs. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu der unbekannten Person oder ihrem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

