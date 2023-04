Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230405 - 0402 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Kokain im Schließfach - Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) nahmen am gestrigen Nachmittag (04. April 2023) einen 18-Jährigen im Bahnhofsgebiet fest, den sie zuvor beim Drogenhandel beobachten konnten.

Der junge Mann verkaufte gegen 15.40 Uhr Crack in der Taunusstraße. Der Käufer bezahlte das Rauschgift mit einem Smartphone, welches der Dealer folglich in einem Handyladen veräußern wollte. Doch das verhinderte die Polizei. In dem Geschäft kam es nämlich zur Festnahme des erst 18-Jährigen, bei dessen Durchsuchung die eingesetzten Polizeibeamten 65 Euro Bargeld und einen Schließfachschlüssel auffanden. Das zugehörige Schließfach, das die Beamten anschließend im Hauptbahnhof lokalisieren konnten, beinhaltete darüber hinaus noch rund 40 Gramm Kokain. Das Rauschgift, das mutmaßliche Drogengeld und das Handy stellten sie sicher.

Der Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell