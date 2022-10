Polizei Gütersloh

POL-GT: Bahnhof Rheda-Wiedenbrück - Kind nach Unfall am Kreisverkehr gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagvormittag (04.10., 11.45 Uhr) befuhr eine 52-jährige Tesla-Fahrerin die Bahnhofstraße aus Richtung Herzebrock-Clarholz kommend. Verkehrsbedingt hielt sie unmittelbar vor dem dortigen Kreisverkehr an. Als sie in den Kreisverkehr einfahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin, welche beabsichtigte vom Gehweg der Ringstraße in Richtung der Straße Bahnhofsplatz zu fahren. Das Kind auf dem Fahrrad stürzte. Das Mädchen gab an, unverletzt zu sein. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhr sie weiter. Den Angaben nach soll sie in Begleitung eines Jungen gewesen sein. Das Mädchen war zwischen 10 und 11 Jahre alt und hatte lange dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine blau-gemusterte Jacke, eine dunkle Jeans und einen Rucksack auf dem Rücken. Das Kinderfahrrad soll grau-silber gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Kind geben? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell