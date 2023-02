POL-BO: Politisch motivierte Schmierereien - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Brandes in Witten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bislang ergaben die laufenden Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung am Donnerstag, 2. Februar, keine konkreten Täterhinweise. Gegen 6.40 Uhr war ein Auto auf einem Schotterparkplatz an der Herdecker Straße/ Annenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei bittet Zeugen, ...

