Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zigarettenautomat aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Neuenkirchen. Am vergangenen Wochenende (17-19.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Neuenkirchen auf und entwendeten die gesamten Tabakwaren. Bemerkt wurde der Aufbruch am Sonntag gegen 19:00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

