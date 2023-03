Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19.03.2023 Tierschutzgesetz und TiV

Cuxhaven (ots)

Bereich Schifdorf

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Stotel. Unbekannte haben bereits vor wenigen Tagen mehrere Fleischköder in einem Waldstück an der Gartenstraße ausgelegt. Vermutlich wurden diese Köder mit einer unbekannten Substanz präpariert, sodass inzwischen zwei Hunde, die den Köder aufgespürt und gefressen hatten, offenbar erkrankt waren und einem Tierarzt vorgestellt werden mussten. Den Haustieren geht inzwischen besser. Nachdem am Samstagvormittag weitere Geschädigte mehrere kleine Köder sogar in ihrem Gartenbereich aufgefunden hatten, wurde die Polizei Schiffdorf eingeschaltet. Die Beamten stellten die ausgebrachten Köder sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ein. Hundehalter werden gebeten, ihre Haustiere, auch bei kurzen Spaziergängen rechtzeitig anzuleinen, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 / 948-0 zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Uthlede. Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, wurde ein mit laufendem Motor auf der Hagener Landstraße stehender Pkw Skoda durch andere Verkehrsteilnehmer gemeldet und durch die Polizei überprüft. Nach Öffnen der Fahrertür konnte der eingeschlafene Fahrer geweckt werden. Er hatte mehr als 2 Promille Atemalkoholgehalt in seiner Atemluft. Der Fahrer durfte nach einer durchgeführten Blutentnahme die Dienststelle in Schiffdorf fußläufig verlassen. Der Führerschein wurde einbehalten, ein Strafverfahren eingeleitet.

.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell