Polizei Köln

POL-K: 230310-1-K/BAB/DO SUV-Fahrer flüchtet nach Kollision auf A 1 - zwei Schwerverletzte - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (7. März) hat sich auf der Bundesautobahn 1 Höhe Wermelskirchen in Fahrtrichtung Dortmund bei starkem Schneefall ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines laut Zeugenangaben dunklen SUV der Marke BMW und eines Mercedes sowie eines Wohnmobils ereignet. Der mutmaßliche Unfallverursacher am Steuer des dunklen SUV flüchtete nach der Kollision weiter in Richtung Dortmund. Die beiden 57 und 59 Jahre alten Insassen des Hymer-Wohnmobils erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 20.40 Uhr soll der verursachende SUV beim Wechsel vom zweiten Überholstreifen auf die Mittelspur ins Schleudern geraten und seitlich mit dem Wohnmobil kollidiert sein, das infolgedessen gegen die rechte Schutzplanke prallte. Im Anschluss sei das Tatfahrzeug zusätzlich mit dem Mercedes einer 36-jährigen Fahrerin zusammengestoßen.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet dringend um Hinweise, insbesondere zu Identität und Aufenthaltsort des flüchtigen SUV-Fahrers, dessen Fahrzeug im Frontbereich deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte, unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (cg/iv).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell