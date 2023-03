Polizei Köln

POL-K: 230309-7-K Nach Schlägerei: Köln-Tourist fährt mit Auto in Bordelleingang

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal eines Bordells und zwei Köln-Touristen (19, 26) soll in der Nacht zu Donnerstag (9. März) der 19-jährige an der Schlägerei Beteiligte anschließend mit seinem Honda Civic in die Glasschiebetür des Etablissements in Köln-Neuehrenfeld gerast sein. Bei dem Versuch zu flüchten beschädigte der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Fahrer noch ein geparktes Taxi und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort. Streifenpolizisten trafen den aus Großbritannien stammenden Tatverdächtigen auf der Innere Kanalstraße an, stellten seinen Führerschein und das Auto sicher und ließen ihm auf der Wache eine Blutprobe entnehmen.

Gegen 22.40 Uhr waren die beiden Londoner mit dem Bordellpersonal verbal in Streit geraten. Danach sollen es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Zeugenaussagen zufolge auch Schlagstöcke im Spiel gewesen sein sollen.

Der 26-jährige Köln-Besucher erlitt bei der Auseinandersetzung Kopfverletzungen und einen Armbruch, die in einer Klinik versorgt werden mussten.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 53 zu melden. (cr/al)

