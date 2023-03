POL-K: 230309-4-K Betrug in Köln-Niehl - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Die aktivierte Ortungsfunktion eines gestohlenen Laptops hat am Mittwochabend (8. März) zur Festnahme dreier mutmaßlicher Hehler (m28, w37, m38) in der Altstadt-Nord geführt. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 30-jährige Kölnerin am Nachmittag den Diebstahl ihres "MacBook" in einer Regionalbahn ...

