Polizei Köln

POL-K: 230309-6-K Fahndungserfolg nach Diebstahl aus mehreren Autos - Zivilpolizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag (8. März) einen mutmaßlichen Dieb (22) am Kölner Neumarkt festgenommen, der im Februar in einem Parkhaus in der Hohe Straße mehrere Autoscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen haben soll. Eine Überwachungskamera des Parkhauses hatte den Tatverdächtigen bei den Aufbrüchen aufgezeichnet. Die Zivilbeamten erkannten den 22-Jährigen gegen 17.30 Uhr auf dem Neumarkt wieder und stellten ihn auf der Platzfläche.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der Festgenommene in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar in dem Parkhaus Kleidung und Schmuck aus insgesamt sieben Autos gestohlen haben. Der aus Tunesien stammende Mann ist bereits wegen mehreren Eigentumsdelikten bekannt und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ck/ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell