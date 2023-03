POL-CUX: Ohne Führerschein aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (15.03.2023) kam es im gesamten Landkreis erneut zu diversen Schockanrufen, zumeist bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. In fast allen Fällen wurde hierbei die bekannte Masche eines falschen Polizeibeamten verwendet. Die Täter gaben an, dass ein ...

