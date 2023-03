Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Geldbörsendiebstähle in Cuxhaven und Nordholz

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Nordholz. Am gestrigen Donnerstag (16.03.2023) kam es in den Mittags- und Nachmittagsstunden zu insgesamt vier Geldbörsendiebstählen. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde die Geldbörse einer 85-jährigen Cuxhavenerin in einem Einkaufsmarkt in der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven entwendet. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde die Geldbörse einer 84-jährigen Cuxhavenerin ebenfalls in einem Einkaufsmarkt in der Brockeswalder Chaussee entwendet. Gegen 14:00 Uhr wurde die Geldbörse einer 64-jährigen Geestländerin in einem Einkaufsmarkt im Feldweg in Cuxhaven entwendet. Hier ist es auch möglich, dass die Frau die Geldbörse verloren hatte und jemand diese unterschlug. In der Zeit von 14:20 Uhr bis 14:30 Uhr wurde die Geldbörse eines 69-jährigen Cuxhaveners in einem Einkaufsmarkt in der Oderstraße in Nordholz entwendet. Zeugen werden in allen Fällen gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Die Polizei rät hier wiederholt:

- Tragen Sie ihre Wertgegenstände und Taschen dicht am Körper - Lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für einen kurzen Moment - Bewahren Sie niemals Zahlungskarten und EC-Karten zusammen auf

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell