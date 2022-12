POL-PIKIR: Unfall auf nasser Straße

Meddersheim (ots) - In der Nacht vom 18.12.2022 auf den 19.12.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern ein hochwertiges E-Bike des Herstellers "Cube" aus einer Gartenlaube in der Straße "Unter den Fichten" in Meddersheim entwendet. Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Kirn unter der Telefonnummer 067521560 zu melden. Rückfragen bitte ...

