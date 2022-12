POL-PIKIR: Gebäudebrand

Bad Sobernheim (ots) - Am 16.12.2022 kam es gegen 15:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 30-jährige Fußgänger überquerte in Höhe der Gaststätte "Kleine Kneipe" die Fahrbahn und wurde dabei von einem in Richtung Bahnhof fahrenden 81-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Bei der Überquerung der Fahrbahn nutzte der Fußgänger nach Zeugenangaben nicht den wenigen Meter vor Ort befindlichen ...

