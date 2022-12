Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glatteis

Kirn/Odernheim (ots)

Am Vormittag des 14.12.2022 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Kirn mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte und Schnee. Auf der B41 bei Kirn geriet gegen 08:00 Uhr ein LKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, stieß mit einem Verkehrsschild zusammen und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen des LKW musste der LKW-Verkehr durch Kirn umgeleitet werden. In Odernheim kam gegen 08:15 Uhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin auf der schneebedeckten Straße Am Disibodenberg von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Fahrzeug in die dortige Glan. Die Fahrzeugführerin konnte sich rechtzeitig durch ein Fenster aus dem Fahrzeug befreien und wurde schlussendlich durch die Feuerwehr gerettet. Das Fahrzeug versank bis zum Dach im Wasser und musste mittels Kran aus der Glan gehoben werden. Die Polizei Kirn erinnert daran, dass bei derartigen Wetterverhältnissen eine Winterreifenpflicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell