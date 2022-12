Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach medizinischem Notfall in geparkten PKW gefahren

Hahnenbach (ots)

Am Dienstag, dem 13.12.2022 kam es gegen 14:00 Uhr in Hahnenbach aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen war ein 89-Jähriger aus der VG Kirner Land mit seinem PKW auf der "Neue Straße" aus Richtung Fasanenweg kommend unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Unkontrolliert kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Während der Erstversorgung erlangte der Fahrer wieder das Bewusstsein und wurde leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge sind nur leicht beschädigt worden, sodass sie fahrbereit blieben.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

