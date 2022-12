POL-PIKIR: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Bad Sobernheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 02.12.22 bis Samstag 03.12.22 kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände des Marumparks. Hierbei beschädigte ein unbekannter Täter einen Holzzaun am dortigen Kinder-Karussell. Zudem wurden mehrere Tische umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizei in Kirn. Rückfragen bitte an: ...

