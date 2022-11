Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall Niederbergbrücke

Kirn (ots)

Am Dienstag, 22.11.2022 gegen 22:00 Uhr befuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin die Straße im Niederberg in Kirn in Richtung Industriestraße. Im dortigen Auffahrbereich zur Brücke, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ,aufgrund bisher ungeklärter Ursache, gegen den rechten erhöhten Bordstein. Hierauf verlor sie die Kontrolle und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit dem dortigen Geländer. Am PKW, sowie am Geländer entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 6500 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste aufgrund der starken Deformierung im Frontbereich abgeschleppt werden.

