POL-HfPolBW: Gesellschaft. Gift. Gesetz. Studium Generale über den Umgang mit dem menschlichen Streben nach Grenzüberschreitungen an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Das Bedürfnis des Menschen nach Rausch ist Jahrtausende alt. Es gibt soweit ersichtlich keine Hochkultur, in welcher der Gebrauch von Rauschmitteln nicht zum kultischen oder zum Alltagsleben gehörte oder immer noch gehört. Doch der Preis ist hoch: Allein in Deutschland gelten rund 1,6 Millionen Menschen als alkoholabhängig, deutlich mehr noch sollen abhängig von Medikamenten sein. Etwa 600.000 Menschen sollen einen problematischen Umgang mit illegalen Rauschmitteln pflegen. In der Diskussion um die Frage der Kriminalisierung oder Entkriminalisierung - gar Legalisierung - von Substanzen scheinen freilich bisweilen ein wenig Maß und Mitte verloren zu gehen, die Positionen sind entweder "schwarz" oder "weiß", "war on drugs" oder "Akzeptanz". Letztlich wird unsere Gesellschaft wohl akzeptieren müssen, dass Drogenfreiheit genauso eine Utopie ist wie die Freiheit, legal über jede Art von Rauschmittel verfügen zu können. Professor Dr. Philipp Molsberger referiert darüber am Mittwoch, 19.10.2022 um 19:00 Uhr an der Hochschule für Polizei. Der Vortrag widmet sich jenen (Sehn-)Süchten des Menschen nach Grenzüberschreitungen und der Frage, wie Staat und Gesellschaft auf diese Bedürfnisse reagieren sollen. Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

