POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Bad Bederkesa - 36-jährige Frau schwer verletzt

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Nordholz. Am gestrigen Donnerstag (16.03.2023) kam es in den Mittags- und Nachmittagsstunden zu insgesamt vier Geldbörsendiebstählen. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde die Geldbörse einer 85-jährigen Cuxhavenerin in einem Einkaufsmarkt in der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven entwendet. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr ...

