POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Landmaschinenhandel, die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots) - Am Montag (08.05.2023) gegen 16.40 Uhr hat sich auf einem Wirtschaftsweg in Dumte ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 88-jährige Pedelec-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Ein 78-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Straße Dumte von der K78 kommend an der Anschrift Dumte 22 vorbei. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete er an der folgenden ...

