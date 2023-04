Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahnzuges im Innenstadtbereich von Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 02.04.2023, gegen 21:40 Uhr, kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Saarbahnzug. Zuvor war die betreffende 20-Jährige Pkw-Führerin mit ihrem Fahrzeug in der Mainzer Straße Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor Erreichen des Verteilerkreises am Römerkastell kam die Fahrzeugführerin aufgrund eines Niesanfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert hierbei mit einem Zug der Saarbahn GmbH, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Personenschaden entstand nicht.

