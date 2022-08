Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Zwei Personen schwer verletzt

Goch-Kessel (ots)

Am Sonntag (14. August 2022) ereignete sich in Höhe der Kreuzung Driesbergstraße / In de Siep ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Audi die Driesbergstraße in Richtung Hassum. Ausgangs einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Anschließend prallte der Wagen linksseitig der Fahrbahn gegen einen Straßenbaum. Der 34-jährige Beifahrer aus Kleve und der 41-jährige Fahrer des Audi wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei stellte den Audi sicher. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell