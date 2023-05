FW-EN: Feuerwehr fordert Fachfirma an

Ennepetal (ots) - Am 08.05.2023 wurde Die Feuerwehr um 07.59 Uhr zu einer Ölspur alarmiert. Der Öl-Fleck wurde mit Hilfe von Bindemittel abgestumpft. Um 19:45 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Heimrauchmelder in die Innenstadt alarmiert. Die genaue Adresse war unbekannt, so musste der Bereich weiträumig erkundet werden. Schließlich wurde die Einsatzstelle gefunden. Es stellte sich heraus, dass dort ein Heimrauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Die ...

mehr