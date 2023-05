FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal am 09.05.2023

Ennepetal (ots) - Am 06.05.2023 um 06:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zum Dorma Platz alarmiert. In einer Firma hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst hatte. Der Einsatz für die 12 Einsatzkräfte war um 07:01 Uhr beendet. Zu einem First Respond Einsatz wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:04 Uhr in die Ischebecke alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein ...

mehr