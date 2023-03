POL-NOM: Beim Autofahren Alkohol konsumiert

Uslar (ots) - Uslar (ke) Alleestraße, 07.03.2023, 12:05 Uhr Ein 59-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Alleestraße in Richtung Bella Clava. Aus noch ungeklärter Ursache touchiert er den an der Ampel wartenden PKW eines 63-jährigen PKW-Fahrer aus Uslar und schiebt diesen auf den davorstehenden PKW einer 23-jährigen PKW-Fahrerin aus Uslar. Beide PKW-Fahrer werden leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. ...

