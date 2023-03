Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Am Osterbergsee, Freitag, 03.03.23, 16.00 Uhr - Montag, 06.03.23, 08.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Freitag, 03.03.23, 16.00 Uhr bis Montag, 06.03.23, 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine, durch eine hydraulische Gabel eines Radladers gegen Wegnahme gesicherte Baggerschaufel. Die Baggerschaufel befand sich abgelegt auf einer, am Osterbergsee in Bad Gandersheim, befindlichen Baustelle. Hierdurch ...

