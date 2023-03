Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glätteunfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, L 489 zwischen Altgandersheim und Gehrenrode, Dienstag, 07.03.23, 05.10 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 07.03.23, gegen 05.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Hyundai die L 489 von Altgandersheim in Richtung Gehrenrode. Aufgrund der durch Schneefall nassen Straße geriet der 26-jährige mit seinem Pkw ins schleudern und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Am verunfallten Pkw entstanden Schäden in Höhe von ca. 1000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell