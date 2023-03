Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baggerschaufel entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Osterbergsee, Freitag, 03.03.23, 16.00 Uhr - Montag, 06.03.23, 08.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Freitag, 03.03.23, 16.00 Uhr bis Montag, 06.03.23, 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine, durch eine hydraulische Gabel eines Radladers gegen Wegnahme gesicherte Baggerschaufel. Die Baggerschaufel befand sich abgelegt auf einer, am Osterbergsee in Bad Gandersheim, befindlichen Baustelle. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,- EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

