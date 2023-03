POL-NOM: Verstoß gegen Pflichtversicherung

Uslar (ots) - Uslar - Schönhagen (ke) Mittelstraße, 06.03.2023 zwischen 14:40 Uhr und 16:40 Uhr Bisher unbekannte Täter zerkratzten den Lack der kompletten linke Seite vom anthrazitfarbenen Ford eines 57-jährigen PKW-Fahrers aus Whitstable. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

