POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Sonntag, 05.03.23, 17.10 Uhr

Am Sonntag, 05.03.23, gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Altkleidercontainerbrand auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Marienstraße, in Bad Gandersheim in Kenntnis gesetzt. Nach Erstbrandbekämpfung durch die Polizei und den Stadtbrandmeister konnte dieser durch die Feuerwehr Bad Gandersheim endgültig gelöscht werden. Im verschlossenen Altkleidercontainer möglicherweise vorhandene Glutnester wurden nach Öffnung des Containers durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Eine Selbstentzündung des Inhalts des Altkleidercontainers kann ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

