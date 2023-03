Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Unterschlagung von Garderobe

Bad Gandersheim (ots)

Nörten-Hardenberg, Pappelbreite, Samstag, 04.03.23, 22.00 Uhr - Sonntag, 05.03.23, 05.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (schw) - Am Samstag, 04.03.23, gegen 22.00 Uhr besuchte eine 16-jährige Kalefelderin ein Tanzlokal in Nörten-Hardenberg, in der Pappelbreite. Nach Betreten der Lokalität gab die 16-jährige ihre blaue Jacke der Marke Pegador und ihren schwarzen Pullover gegen Verwahrendgeld an der Garderobe ab. Als diese gegen 05.00 Uhr ihre Bekleidung wieder abholen wollte, war diese nicht mehr vorhanden. Ob diese unberechtigt von einer unbekannten Person abgeholt oder entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,- EUR. Hinweise, die auf den Verbleib der Jacke und des Pullovers hindeuten, nimmt die Polizei in Nörten-Hardenberg entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell