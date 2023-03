POL-NOM: Raub mit Schusswaffe

Uslar (ots) - Uslar(eiv). Bundesstraße 241, Lauenförde in Richtung Amelith, 04.03.2023, 19.20 Uhr. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Bevern befuhr die B 241, aus Richtung Lauenförde kommend, in Richtung Amelith, als plötzlich ein Stück Schwarzwild die Fahrbahn querte. Das Tier wurde von dem Pkw erfasst, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.-EUR entstand. Das Tier entfernte sich nach dem Zusammenprall in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

