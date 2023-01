POL-MG: Zeugen gesucht: Mann berührt Frau unsittlich

Mönchengladbach (ots) - An der Steinsstraße hat ein unbekannter Täter am Samstag, 21. Januar, gegen 15 Uhr einem 18-jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ist anschließend in Richtung Stapper Weg geflüchtet. Der Tatverdächtige war in Begleitung einer weiteren Person und soll 1,70 Meter groß gewesen und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter ...

