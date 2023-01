Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Männer nach Altstadt-Schlägerei vorläufig in Gewahrsam

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 21. Januar, ist es gegen 4.40 Uhr am Alten Markt in der Mönchengladbacher Altstadt zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung mehrerer Personen gekommen. Die Polizei nahm zwei Männer (19 und 33 Jahre alt) vorläufig in Gewahrsam.

Als Beamte der Polizei eintrafen, standen sich bei der tätlichen Auseinandersetzung zwei Männer (19 und 33 Jahre alt) und eine Gruppe aus fünf Männern gegenüber.

Den Polizisten gelang es, die beiden Streitparteien voneinander zu trennen. Die fünfköpfige Gruppe flüchtete. Die Beamten stellten ein Springmesser sicher, das mutmaßlich der 33-Jährige mit sich führte.

Während der Sachverhaltsaufklärung verhielten sich die beiden 19 und 33 Jahre alten Männer äußerst aggressiv und unkooperativ. Da sie zudem versuchten, der fünfköpfigen Gruppe nachzueilen, mussten sie mit Handschellen fixiert werden.

Die Beamten brachten die beiden Männer schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in das Polizeigewahrsam. Am Mittag entließ die Polizei die Männer wieder. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie den 33-jährigen zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (km)

