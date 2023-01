Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gesuchter Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag, 19. Januar, gegen 18 Uhr bei einem gemeinsamen Ladendiebstahl in einem Discounter an der Krefelder Straße von einem Mitarbeiter erwischt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten worden.

Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme und der späteren Verbringung ins Polizeigewahrsam zeigte er sich verbal und körperlich extrem aggressiv gegenüber den Polizisten. Dabei verletzte er einen Beamten leicht, als er ihm in den Unterarm biss. Ein im Polizeigewahrsam durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Eine Amtsärztin entnahm ihm eine Blutprobe.

Wie sich während der Ermittlungen herausstellte, war am selben Tag ein Haftbefehl gegen den 33-Jährigen erlassen worden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler ihn am Folgetag, 20. Januar, einem Haftrichter vor, der ihn dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend in Untersuchungshaft schickte. (cr)

