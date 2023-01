POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - In einem Schuhfachgeschäft an der Stresemannstraße in Rheydt ist es am 18. Januar, gegen 18.20 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Mann konnte mit der Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Der Beschuldigte betrat zur genannten Tatzeit das Schuhfachgeschäft und erfragte sich kurz bei einer Mitarbeiterin eine Auskunft. Vermutlich stahl er kurze Zeit später ein Paar Kindersportschuhe ...

