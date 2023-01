Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann schlägt Paar am Sonnenhausplatz

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, 21. Januar, gegen 3.40 Uhr am Sonnenhausplatz in Gladbach eine 25-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann geschlagen.

Dem Paar waren zwei Männer zu Fuß entgegengekommen, von denen der eine die 25-jährige verbal belästigte. Als der 27-Jährige sagte, der Mann solle dies unterlassen, schlug der Mann ihm mit der Faust in das Gesicht. Anschließend schlug er auch die 25-Jährige, bevor beide Männer in Richtung Alter Markt flüchteten.

Den Mann beschreibt das Pärchen wie folgt: knapp 1,80 Meter groß, Bart, graue Jogginghose. Sein Begleiter soll 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare haben.

Die eingesetzten Beamten fahndeten in der Nähe des Tatortes, konnten aber niemanden antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

