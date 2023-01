Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Wohnwagen aufgebrochen; Eickeloh: Hauseigentümer verscheucht Einbrecher; Ahlden: Fahrradfahrer betrunken gestürzt; Walsrode: Geldautomat gesprengt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.01.2023 Nr. 1

08.01 / Wohnwagen aufgebrochen

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 09.20 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Wohnwagen am Goethering ein und durchsuchten ihn. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

09.01 / Hauseigentümer verscheucht Einbrecher

Eickeloh: In der Nacht zu Montag, kurz nach Mitternacht, drangen Einbrecher in ein Haus an der Alten Poststraße ein und durchsuchten einige Schränke. Der Haueigentümer erwachte und sprach die Täter an, die daraufhin das Weite suchten. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

08.01 / Fahrradfahrer betrunken gestürzt

Ahlden: Polizeibeamte ließen einen 18jährigen Walsroder in der Nacht zu Sonntag, gegen 04.25 Uhr einen Atemalkoholtest durchführen Das Ergebnis lautete 2,19 Promille. Der Heranwachsende war auf der Lindenstraße in Ahlden mit seinem Fahrrad gestürzt. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

07.01 / Geldautomat gesprengt

Walsrode: In der Nacht zu Samstag, gegen 3.45 Uhr sprengten Unbekannte den Geldausgabeautomaten an der Ebbinger Straße in Walsrode. Ein Zeuge meldete der Polizei um 03.47 Uhr das Knallgeräusch und in der Folge auch die Sprengung beziehungsweise Zerstörung des Automaten. Personen wurden nicht verletzt. Ein Fahrzeug verließ mit hoher Geschwindigkeit den Tatort über die Bergstraße in Richtung Innenstadt. Zur Höhe des entwendeten Bargelds können noch keine Angaben gemacht werden. Die Zentrale Kriminalinspektion mit Sitz in Lüneburg hat die Ermittlungen übernommen.

